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Karidesli Balık Köftesi

Karidesli Balık Köftesi
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

400 gram karides

750 gram mezgit veya uskumru

1 demet taze soğan

2 diş sarımsak

Bir buçuk su bardağı galeta unu

2 adet yumurta

150 gram rendelenmiş kaşar peyniri

1 çorba kaşığı oda sıcaklığında

tereyağı, tuz, kimyon, karabiber



Üzerine: 100 gram haşlanmış karides



Kızartmak için: Sıvıyağ

YAPILIŞI

Karidesi haşlayın ve süzün. Ayıkladıktan sonra incecik kıyın ve yoğurma kabına alın. Filetosu çıkarılmış mezgit veya uskumruyu keskin bir bıçakla incecik kıyın ve karidesin üzerine katın. Kıyılmış taze soğan, rendelenmiş sarımsak, galeta unu, yumurta, rendelenmiş kaşar peyniri, tereyağı, tuz, kimyon ve karabiberi ilave edin. Tüm malzemeyi fazla ezmeden yoğurun. Cevizden iri parçalar koparın ve elinizde şekillendirip, bir yüzüne haşlanmış karides yerleştirin. Diğer köfteleri de aynı şekilde hazırlayın.Kızdırılmış sıvı yağda önlü arkalı kızartın. Kağıt havlu üzerinde fazla yağını aldıktan sonra sıcak olarak servis yapın.
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