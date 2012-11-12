Karidesli Balık Köftesi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Karidesi haşlayın ve süzün. Ayıkladıktan sonra incecik kıyın ve yoğurma kabına alın. Filetosu çıkarılmış mezgit veya uskumruyu keskin bir bıçakla incecik kıyın ve karidesin üzerine katın. Kıyılmış taze soğan, rendelenmiş sarımsak, galeta unu, yumurta, rendelenmiş kaşar peyniri, tereyağı, tuz, kimyon ve karabiberi ilave edin. Tüm malzemeyi fazla ezmeden yoğurun. Cevizden iri parçalar koparın ve elinizde şekillendirip, bir yüzüne haşlanmış karides yerleştirin. Diğer köfteleri de aynı şekilde hazırlayın.Kızdırılmış sıvı yağda önlü arkalı kızartın. Kağıt havlu üzerinde fazla yağını aldıktan sonra sıcak olarak servis yapın.