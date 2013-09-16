Karidesli Çipura Şiş

Öncelikle çipuranın filetosunu çıkarın. Filetoların her birini uzunlamasına iki parçaya ayırın. Et döveceği ile filetoları dövüp, inceltin. Filetoların içine birer adet karides yerleştirip sarın. Biberleri parmak uzunluğunda doğrayıp, domatesleri 4'e bölün. Limonu ince halkalar halinde kesin. Şişe sırasıyla domates, biber, limon, defne yaprağı ve rulo yapılmış balığı geçirin. Malzemeler bitene kadar aynı işlemi uygulayın. Şişleri ızgarada ya da yapışmaz yüzeyli tavada yağsız pişirip servis tabağına alın. Üzerine kıyılmış maydanoz serpin.

Zeytinyağı gezdirdikten sonra yeşillikler ile servis yapın.