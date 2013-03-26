Karidesli, Kaşar Peynirli Tekir Pane

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Tekiri temizledikten sonra kılçığını çıkarın ve bol suyla yıkayın. Süzüldükten sonra kağıt havlu üzerinde fazla suyunu alın. Arasına 1 dilim kaşar peyniri ve 2 adet karides koyun. Önce una, sonra çırpılmış yumurtaya en sonunda galeta ununa bulayın. Diğer balıkları da aynı şekilde hazırlayın. Tereyağının yarısını güveç kabının dibine koyun ve üzerine balıkları yerleştirin. Kalan tereyağını üzerine koyduktan sonra önceden ısıtılmış 200 derece fırında 15 dakika pişirin. Sos için zeytinyağını bir tavaya alın. Kıyılmış biber ve sarımsağı ekleyip, 1-2 dakika soteleyin. Kabukları soyulduktan sonra küp doğranmış domates ve biber salçasını katıp, 2 dakika daha kısık ateşte sotelemeye devam edin. Tuz, karabiber, kekik ve pul biber ekledikten sonra balıkla birlikte sıcak olarak servis yapın.