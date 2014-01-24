Karidesli Safranlı Terin

Karides suyu için karidesleri kabuk ve kafalarıyla tencereye alın. Havuç, kekik, kereviz, maydanoz ve soğanı ekleyin. Üzerini geçecek kadar su koyup kaynatın. Malzemeleri süzerek, karides suyunu elde edin. Karidesleri ayıklayın. 12 yaprak jelatini soğuk suda bekletin. Yumuşayınca, kaynatılmış ve süzülmüş olan karides suyuna ilave edip, karıştırarak eritin. Ilık suda bekletmiş olduğunuz safranı ve tuzu da ekleyin. Kalıba jelatinli karışımdan bir miktar dökün ve karidesleri dizip dondurun. Daha sonra geriye kalan jelatini de döküp buzdolabında 12 saat bekletip servis yapın.Kıvamının çabuk tutması için.Jelatinli bir karışımın bir an önce tutmasını istiyorsanız, karışımın bulunduğu kabı, içinde buz bulunan bir başka geniş kabın içine yerleştirin. Jelatinli karışım istediğiniz kıvama gelinceye kadar sürekli karıştırın.