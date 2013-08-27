Karidesli Sebze Terin

Sebzeleri tuzlu suda püre haline gelinceye kadar ayrı ayrı haşlayın. Tel süzgeçten geçirip ayrı kaplara alın. Derin bir kaba krema, yumurta, tuz ve karabiberi koyup iyice çırpın. Hazırladığınız karışımı sebzelere paylaştırıp karıştırın. Dilediğiniz formda bir kabın dibine streç film serin. Sebze karışımlarından birini döküp dolapta 1 saat bekletin. 1'er saat arayla diğer sebzelere de aynı işlemi uygulayın. Karidesleri tuzlu suda 5 dakika haşlayıp süzün. Dolapta bir gece beklettiğiniz sebzeli terini dilimleyip karideslerle servis tabağına alın. Akdeniz yeşilliği ile servis yapın.