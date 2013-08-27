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Karidesli Sebze Terin

Karidesli Sebze Terin
  • 10 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Zor
  • Yılbaşı, Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

10 adet orta boy karides

3 adet orta boy kırmızı pancar

Yarım paket brokoli

2'şer adet orta boy havuç ve kabak

1/4 karnabahar

50 gram çiğ krema

3 adet yumurta

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

8-10 dal karışık Akdeniz yeşilliği

YAPILIŞI

Sebzeleri tuzlu suda püre haline gelinceye kadar ayrı ayrı haşlayın. Tel süzgeçten geçirip ayrı kaplara alın. Derin bir kaba krema, yumurta, tuz ve karabiberi koyup iyice çırpın. Hazırladığınız karışımı sebzelere paylaştırıp karıştırın. Dilediğiniz formda bir kabın dibine streç film serin. Sebze karışımlarından birini döküp dolapta 1 saat bekletin. 1'er saat arayla diğer sebzelere de aynı işlemi uygulayın. Karidesleri tuzlu suda 5 dakika haşlayıp süzün. Dolapta bir gece beklettiğiniz sebzeli terini dilimleyip karideslerle servis tabağına alın. Akdeniz yeşilliği ile servis yapın.
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