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Karidesli Enginar

Karidesli Enginar
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

8 adet konserve enginar

300 gram karides

1 adet küçük boy soğan

2 adet çarliston biber

1 adet orta boy domates

8 adet mantar

1 diş kıyılmış sarımsak

4 çorba kaşığı sıvı yağ

Tuz, karabiber, toz kırmızıbiber

Beşamel sos için: 2 çorba kaşığı margarin

2 çorba kaşığı un

1 su bardağı süt

Rendelenmiş yarım muskat

Tuz, karabiber

Üzeri için: 8 tatlı kaşığı rendelenmiş kaşar peyniri

YAPILIŞI

Enginarların tadının değişmesi için, bütün olarak kaynamakta olan tuzlu suya atın ve 2-3 dakika kaynatıp çıkarın. Soğan, biber, domates ve mantarları ince kıyın. Sıvı yağı bir tavaya alıp sırası ile soğan, sarımsak, biber, mantar ve domatesleri ekleyerek sote edin. Sebzeler yumuşayınca karidesleri, tuz ve baharatı da ilave edin. 5 dakika daha kısık ateşte pişirip ocaktan alın. Enginarları bir fırın tepsisine dizip, üzerine hazırladığınız karidesli içi paylaştırın. Beşamel sosu hazırlamak için, margarini eritip üzerine unu ekleyin. Unun rengi dönünce, sütü sürekli karıştırarak ve azar azar una yedirin. Rendelenmiş muskat, tuz ve karabiberi de ekleyin. Karışım muhallebi kıvamına gelince ocaktan alın. Biraz ılındıktan sonra enginarların üzerine dökün. Beşamel sosa rendelenmiş kaşar peyniri ekleyip, önceden ısıtılmış 160 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirip servis yapın.
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