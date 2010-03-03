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Sofra / Deniz Ürünleri / Karidesli Gnocchi

Karidesli Gnocchi

Karidesli Gnocchi
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

600 gram orta boy karides

2 çorba kaşığı tereyağı

Hamur için: 1 kg patates

100 gram patates unu

250 gram nişasta

1/4 demet ince kıyılmış

dereotu

Yarım tatlı kaşığı

sarımsak tozu, tuz

Haşlama suyu için:

1 çorba kaşığı zeytinyağı

2 çorba kaşığı tereyağı

1 su bardağı tavuk suyu

1 su bardağı su

Sos için:

2 çorba kaşığı tereyağı

100 gram krema

75 gram toz parmesan

3 diş sarımsak

1 adet küçük boy soğan

1 adet renkli süs biberi

Yarım su bardağı

tavuk suyu

Yarım çay bardağı

tuz

20 gram patates unu


YAPILIŞI

Hamur için, patatesler pişinceye kadar haşlayıp kabuklarını soyun. Rendenin ince tarafıyla rendeleyin. Üzerine patates unu, nişasta, sarımsak tozu, tuz ve kıyılmış dereotunu ekleyip yoğurun. Ceviz büyüklüğünde parçalar kopartıp küçük köfteler hazırlayın. Üzerine çatalla şekil verin. Nişasta serpilmiş tepsiye dizin. Dondurucuda dondurun. Karidesleri kaynamış sirkeli suda haşlayıp kabuklarını soyun. Yapışmaz yüzeyli tavada tereyağıyla birkaç dakika soteleyin. Sos için küçük bir tencerede tereyağını eritin. Eriyen tereyağına ince kıyılmış sarımsak ve soğanı ekleyip soteleyin. Hafifçe pembeleştikten sonra küp doğranmış renkli biberi ekleyin. Tavuk suyu, tuz ekleyip 5 dakika kaynatın. Krema ve toz parmesanı ekleyip çırpma teliyle karıştırarak koyulaştırın. Son olarak patates ununu ekleyip karıştırın. Haşlama suyu için tavuk suyu ve suyu bir tencereye alın. İçine tereyağı ve zeytinyağı ekleyin. Kaynadıktan sonra donmuş gnocchi'leri suya tek tek atıp 4-5 dakika haşlayın. Haşlanmış gnocchi'leri servis tabağına alın. Üzerine sotelenmiş karidesleri yerleştirin. Sosla servis yapın.
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