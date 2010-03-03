Karidesli Gnocchi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Hamur için, patatesler pişinceye kadar haşlayıp kabuklarını soyun. Rendenin ince tarafıyla rendeleyin. Üzerine patates unu, nişasta, sarımsak tozu, tuz ve kıyılmış dereotunu ekleyip yoğurun. Ceviz büyüklüğünde parçalar kopartıp küçük köfteler hazırlayın. Üzerine çatalla şekil verin. Nişasta serpilmiş tepsiye dizin. Dondurucuda dondurun. Karidesleri kaynamış sirkeli suda haşlayıp kabuklarını soyun. Yapışmaz yüzeyli tavada tereyağıyla birkaç dakika soteleyin. Sos için küçük bir tencerede tereyağını eritin. Eriyen tereyağına ince kıyılmış sarımsak ve soğanı ekleyip soteleyin. Hafifçe pembeleştikten sonra küp doğranmış renkli biberi ekleyin. Tavuk suyu, tuz ekleyip 5 dakika kaynatın. Krema ve toz parmesanı ekleyip çırpma teliyle karıştırarak koyulaştırın. Son olarak patates ununu ekleyip karıştırın. Haşlama suyu için tavuk suyu ve suyu bir tencereye alın. İçine tereyağı ve zeytinyağı ekleyin. Kaynadıktan sonra donmuş gnocchi'leri suya tek tek atıp 4-5 dakika haşlayın. Haşlanmış gnocchi'leri servis tabağına alın. Üzerine sotelenmiş karidesleri yerleştirin. Sosla servis yapın.