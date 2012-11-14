Karidye Pilakisi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

KARİDESLERİ bir tencereye alın. Üzerini geçecek kadar su, sirke ve maydanoz sapı ekleyip haşlayın. Süzüp kabuklarını soyun. Havuçları ve kerevizi temizleyin. Havucu halka, kerevizi kuşbaşı doğrayıp, diri kalacak şekilde haşlayın. Arpacık soğanları temizleyin. Taze soğan ve sarımsağı ince kıyın. Zeytinyağını bir tavaya alıp, sarımsak, arpacık soğan ve taze soğanı kavurun. Üzerine 2 su bardağı sıcak su ekleyin. Kaynamaya başlayınca, karides, havuç, kereviz, tuz ve karabiber ilave edin. Kısık ateşte suyunu yarı yarıya çekinceye kadar yaklaşık 20 dakika pişirip ocaktan alın. Dereotu ve limon dilimleri ile süsleyerek servis yapın.