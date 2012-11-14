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Karidye Pilakisi

Karidye Pilakisi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

600 gram orta boy karides

Yeteri kadar su

Yarım çorba kaşığı sirke

Yarım demet maydanozun sap kısımları

2 adet havuç

1 adet küçük boy kereviz

8 adet arpacık soğan

5 dal taze soğan

2 diş sarımsak

Tuz, karabiber

Yarım su bardağı zeytinyağı



Üzerine:

Dereotu ve limon dilimleri

YAPILIŞI

KARİDESLERİ bir tencereye alın. Üzerini geçecek kadar su, sirke ve maydanoz sapı ekleyip haşlayın. Süzüp kabuklarını soyun. Havuçları ve kerevizi temizleyin. Havucu halka, kerevizi kuşbaşı doğrayıp, diri kalacak şekilde haşlayın. Arpacık soğanları temizleyin. Taze soğan ve sarımsağı ince kıyın. Zeytinyağını bir tavaya alıp, sarımsak, arpacık soğan ve taze soğanı kavurun. Üzerine 2 su bardağı sıcak su ekleyin. Kaynamaya başlayınca, karides, havuç, kereviz, tuz ve karabiber ilave edin. Kısık ateşte suyunu yarı yarıya çekinceye kadar yaklaşık 20 dakika pişirip ocaktan alın. Dereotu ve limon dilimleri ile süsleyerek servis yapın.
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