Karışık Yeşillikli Risotto

Sofra Tarifi

80 gram risotto pirinci (yasmin pirinci de olabilir) Yarım soğan (çok ince kıyılmış) 50 gram zeytinyağı ile marine edilmiş taze ot (kekik, fesleğen) Zeytinyağı Bir buçuk su bardağı tavuk suyu Yarım su bardağı rendelenmiş parmesan peyniri

YAPILIŞI