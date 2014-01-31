Karışık Yeşillikli Risotto

Sofra Tarifi
MALZEMELER
80 gram risotto pirinci (yasmin pirinci de olabilir)
Yarım soğan (çok ince kıyılmış)
50 gram zeytinyağı ile marine edilmiş taze ot (kekik, fesleğen) Zeytinyağı
Bir buçuk su bardağı tavuk suyu
Yarım su bardağı rendelenmiş parmesan peyniri
YAPILIŞI
Soğanı zeytinyağı ile yavaşça kavurun. Pirinci ekleyip, kavurmaya devam edin. Ardından ince kıyılmış yeşilliği ve bir buçuk su bardağı tavuk suyunu ekleyin. 18 dakika kadar pişirin (Risottonun kıvamının hafif sulu olması gerekiyor. Eğer tarifte verilen su miktarı az gelirse, biraz daha ekleyebilirsiniz.) Ocaktan alınca, üzerine parmesan peyniri serpip servis yapın.