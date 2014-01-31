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Sofra / Deniz Ürünleri / Karışık Yeşillikli Risotto

Karışık Yeşillikli Risotto

Karışık Yeşillikli Risotto
  • 1 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

80 gram risotto pirinci (yasmin pirinci de olabilir)

Yarım soğan (çok ince kıyılmış)

50 gram zeytinyağı ile marine edilmiş taze ot (kekik, fesleğen) Zeytinyağı

Bir buçuk su bardağı tavuk suyu

Yarım su bardağı rendelenmiş parmesan peyniri

YAPILIŞI

Soğanı zeytinyağı ile yavaşça kavurun. Pirinci ekleyip, kavurmaya devam edin. Ardından ince kıyılmış yeşilliği ve bir buçuk su bardağı tavuk suyunu ekleyin. 18 dakika kadar pişirin (Risottonun kıvamının hafif sulu olması gerekiyor. Eğer tarifte verilen su miktarı az gelirse, biraz daha ekleyebilirsiniz.) Ocaktan alınca, üzerine parmesan peyniri serpip servis yapın.
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