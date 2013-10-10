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Karnabahar Soslu Fırında Somon

Karnabahar Soslu Fırında Somon
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 kg somon fileto

1 adet küçük boy karnabahar

1 su bardağı krema

2-3 su bardağı süt

1 çorba kaşığı tereyağı

Bir tutam tuz

Servis için: 8-10 adet arpacık soğan

200 gram tereyağı

2 çorba kaşığı soya sosu

3 çorba kaşığı limon suyu

1 diş sarımsak, zencefil

Süslemek için:

Nar, dereotu ve rezene

YAPILIŞI

SOMON filetoyu önceden ısıtılmış 120 derece fırında 7-12 dakika pişirin. Karnabaharı çiçeklerine ayırdıktan sonra tencereye alın ve üzerine krema ile süt katıp, pişmeye bırakın. Yumuşayınca sütün içinden çıkarıp, blendere koyun ve tereyağı ile tuz ekleyip, blenderden geçirin. Somonu sos ile birlikte servis tabağına alın. Arpacık soğanı kaynar suyun içinde 5 dakika tutup, çıkarın. Tereyağını bir tavaya koyun ve soya sosu, limon suyu, kıyılmış sarımsak ile zencefil ekleyin. Kısık ateşte 1-2 dakika çevirdikten sonra balığın üzerine gezdirin. Nar, dereotu ve rezene ile süsleyip, servis yapın.
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