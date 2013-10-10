Karnabahar Soslu Fırında Somon

Sofra Tarifi

1 kg somon fileto 1 adet küçük boy karnabahar 1 su bardağı krema 2-3 su bardağı süt 1 çorba kaşığı tereyağı Bir tutam tuz Servis için: 8-10 adet arpacık soğan 200 gram tereyağı 2 çorba kaşığı soya sosu 3 çorba kaşığı limon suyu 1 diş sarımsak, zencefil Süslemek için: Nar, dereotu ve rezene

YAPILIŞI

SOMON filetoyu önceden ısıtılmış 120 derece fırında 7-12 dakika pişirin. Karnabaharı çiçeklerine ayırdıktan sonra tencereye alın ve üzerine krema ile süt katıp, pişmeye bırakın. Yumuşayınca sütün içinden çıkarıp, blendere koyun ve tereyağı ile tuz ekleyip, blenderden geçirin. Somonu sos ile birlikte servis tabağına alın. Arpacık soğanı kaynar suyun içinde 5 dakika tutup, çıkarın. Tereyağını bir tavaya koyun ve soya sosu, limon suyu, kıyılmış sarımsak ile zencefil ekleyin. Kısık ateşte 1-2 dakika çevirdikten sonra balığın üzerine gezdirin. Nar, dereotu ve rezene ile süsleyip, servis yapın.