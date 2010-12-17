Kaşar Peynirli Hamsi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Hamsilerin kılçıklarını çıkarıp tuzlayın. Yarısının dış yüzünü mısır ununa bulayın. Yağlanmış yapışmaz yüzeyli tavaya aralıksız dizin. Bir kapta rendelenmiş kaşar peynirini, ince kıyılmış maydanozu, dereotunu ve pul biberi karıştırın. Bu karışımı, tepsiye dizdiğiniz hamsilerin ortasına yayarak yerleştirin. Kalan hamsilerin de dış yüzlerini mısır ununa bulayıp iç malzemenin üzerine dizin. Kısık ateşte kızartın. Altı kızarınca tabakla ters çevirip diğer tarafı da kızartın. Dilimleyip servis yapın.