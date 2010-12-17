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Kaşar Peynirli Hamsi

Kaşar Peynirli Hamsi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • TRABZON
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Yarım kg hamsi

1 çay bardağı mısır unu

Yarım su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

Yarım demet maydanoz

Yarım demet dereotu

Kırmızı pul biber

YAPILIŞI

Hamsilerin kılçıklarını çıkarıp tuzlayın. Yarısının dış yüzünü mısır ununa bulayın. Yağlanmış yapışmaz yüzeyli tavaya aralıksız dizin. Bir kapta rendelenmiş kaşar peynirini, ince kıyılmış maydanozu, dereotunu ve pul biberi karıştırın. Bu karışımı, tepsiye dizdiğiniz hamsilerin ortasına yayarak yerleştirin. Kalan hamsilerin de dış yüzlerini mısır ununa bulayıp iç malzemenin üzerine dizin. Kısık ateşte kızartın. Altı kızarınca tabakla ters çevirip diğer tarafı da kızartın. Dilimleyip servis yapın.
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