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Kaşarlı Hamsi

Kaşarlı Hamsi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Yarım kg hamsi

250 gram kaşar peyniri

Yarım demet maydanoz

1 çay kaşığı pul biber



Bulamak için:

Mısır unu

YAPILIŞI

Ayıklanmış, kılçığı çıkarılmış hamsiyi yıkayın ve süzgece alın. Balığın yarısını mısır ununa bulayıp, kuyrukları ortaya, unlanmış kısmı alta gelecek şekilde yapışmaz yüzeyli, orta büyüklükte bir tavaya dizin. Rendelenmiş kaşar peyniri, kıyılmış maydanoz ve pul biberi karıştırıp, balığın üzerine yayın. Kalan hamsinin dış kısmını mısır ununa bulayıp, üstte kalacak şekilde peynirli harcın üzerine dizin. Önlü arkalı pişirip, sıcak servis yapın.
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