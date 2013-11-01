Kaşarlı Hamsi

Ayıklanmış, kılçığı çıkarılmış hamsiyi yıkayın ve süzgece alın. Balığın yarısını mısır ununa bulayıp, kuyrukları ortaya, unlanmış kısmı alta gelecek şekilde yapışmaz yüzeyli, orta büyüklükte bir tavaya dizin. Rendelenmiş kaşar peyniri, kıyılmış maydanoz ve pul biberi karıştırıp, balığın üzerine yayın. Kalan hamsinin dış kısmını mısır ununa bulayıp, üstte kalacak şekilde peynirli harcın üzerine dizin. Önlü arkalı pişirip, sıcak servis yapın.