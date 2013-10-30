Kaz Ciğeri Eşliğinde Kral Karides

iki tarafını bir-iki saniye kızartın. Kral karidesleri ızgarada veya yapışmaz yüzeyli tavada pişirin. Sos için rezene köklerini haşlayıp blenderden geçirin. Krema, karabiber ve tuz ekleyip ocağa oturtun. 2 dakika karıştırdıktan sonra ocaktan alın. Servis tabağına kral karidesleri kalp şeklini alacak biçimde yerleştirin. Çevresine rezene sosu gezdirin. Tabağın etrafına elma dilimlerini, onların da üzerlerine ciğerleri

yerleştirip servis yapın.

Tereyağını tavaya alıp, elma dilimlerini ekleyin. Ağır ateşte önlü arkalı kızartın. Aynı tavada ciğerlerin her