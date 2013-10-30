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Kaz Ciğeri Eşliğinde Kral Karides

Kaz Ciğeri Eşliğinde Kral Karides
  • 2 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

6 adet dilimlenmiş kaz ciğeri

4 adet karides

2 çorba kaşığı tereyağı

6 dilim ince kesilmiş elma

Sos için:

2 adet rezene kökü

4 çorba kaşığı krema

Tuz

karabiber

YAPILIŞI

Tereyağını tavaya alıp, elma dilimlerini ekleyin. Ağır ateşte önlü arkalı kızartın. Aynı tavada ciğerlerin her
iki tarafını bir-iki saniye kızartın. Kral karidesleri ızgarada veya yapışmaz yüzeyli tavada pişirin. Sos için rezene köklerini haşlayıp blenderden geçirin. Krema, karabiber ve tuz ekleyip ocağa oturtun. 2 dakika karıştırdıktan sonra ocaktan alın. Servis tabağına kral karidesleri kalp şeklini alacak biçimde yerleştirin. Çevresine rezene sosu gezdirin. Tabağın etrafına elma dilimlerini, onların da üzerlerine ciğerleri
yerleştirip servis yapın.
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