Kaz Ciğeri Eşliğinde Kral Karides

Sofra Tarifi
MALZEMELER
6 adet dilimlenmiş kaz ciğeri
4 adet karides
2 çorba kaşığı tereyağı
6 dilim ince kesilmiş elma
Sos için:
2 adet rezene kökü
4 çorba kaşığı krema
Tuz
karabiber
YAPILIŞI
Tereyağını tavaya alıp, elma dilimlerini ekleyin. Ağır ateşte önlü arkalı kızartın. Aynı tavada ciğerlerin her
iki tarafını bir-iki saniye kızartın. Kral karidesleri ızgarada veya yapışmaz yüzeyli tavada pişirin. Sos için rezene köklerini haşlayıp blenderden geçirin. Krema, karabiber ve tuz ekleyip ocağa oturtun. 2 dakika karıştırdıktan sonra ocaktan alın. Servis tabağına kral karidesleri kalp şeklini alacak biçimde yerleştirin. Çevresine rezene sosu gezdirin. Tabağın etrafına elma dilimlerini, onların da üzerlerine ciğerleri
yerleştirip servis yapın.