Kekikli Levrek

Levrekten, 4 adet fileto çıkarın. (Balığı, hazır filetolanmış olarak da satın alabilirsiniz.) Mantarı, domatesi ve biberi ince ince dilimleyin. Sarmısağı küçük doğrayın. Taze soğanları ikiye bölün. Levrek filetoları tezgahın üzerine dizin. Her birinin ortasına, önce mantar ve sarımsak; üste de biber, domates ve taze soğanı koyun. Filetonun uçlarını dikkatlice malzemenin üstüne kapatın. Balıkları, dört parça filetoyu alacak bir güvece, uç kısımları alta gelecek şekilde yerleştirin. Kalan malzemeleri, güvecin içine yerleştirin, üzerine ince dilimlenmiş domates ve kaşar peyniri ile süsleyin. Üzerlerine tuz, kekik ve kırmızı pul biber serpin. Daha fazla lezzet için, arzu ederseniz, balıkların üzerine bir parça tereyağ koyabilirsiniz. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, peynirler eriyene kadar pişirin.