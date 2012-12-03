Kemik Üstü Dülger

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 kg iki yüz gramlık dülger balığı
1 çorba kaşığı tereyağı
100 gram haşlanmış karides
1 adet sivri biber
4 diş sarımsak
Tuz, karabiber
YAPILIŞI
Filetosuna ayırdığınız balığı parmak şeklinde doğrayın. Tereyağını bir tavaya alın ve balığı kavurun. Karides, kıyılmış biber ve sarımsağı ilave edip, 1-2 dakika daha kavurun. Tavayı ocaktan alıp, tuz ve karabiber ekleyin. Tüm malzemeyi ısıya dayanıklı bir fırın kabına aktarın ve önceden ısıtılmış 200 derece fırında 5 dakika tutup, çıkarın. Sıcak olarak servis yapın.