Kerevit ve Midyeli Milföy, Provance Sos Eşliğinde

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Kerevitleri sıcak suda haşlayıp ayıklayın. Kabuklarını ve kafalarını sos yapmak için ayırın. Derin bir tavada zeytinyağını kızdırın. Kerevit kafalarını ve kabuklarını tavada soteleyin. Konyak ile flambe edin. Küp doğranmış soğan ve pırasaları ekleyip karıştırın. Soğan ve pırasalar kavrulunca sarımsakları ekleyin. Sotelenince iri doğranmış domates, portakal kabuğu ve defne yaprağını ilave edin. Domatesler ezilmeye başlayınca salçayı ekleyerek karıştırın ve kavurun. Suyu ekleyip kaynatın. Sosu kaynatıp çektirin ve süzün. Sos süzüldükten sonra nişastayı ekleyin ve midyeleri içine atıp pişirin. Midyelerin pişmesine yakın, kerevitleri ekleyin. Krema, tuz ve karabiber ilave edin. Milföy hamurunu dikdörtgen olarak açıp ikiye kesin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında hamurları pişirin. Kabaran milföyün alt kısmını servis tabağına alın. Üzerine midye ve kerevitleri yerleştirin. Milföyün üst kısmını kapak gibi oturtun. Tabağın kenarına sosu gezdirin. Dereotu ile birlikte servis yapın.