Kestaneli Pembe Derya Sarması

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 paket Mezgit Fileto
20 adet Karides
1/3 Domates Soslu Ton Balığı
1 adet domates (rendelenmiş)
1 diş dövülmüş sarımsak
10-15 dal maydanoz
5 adet haşlanmış kestane
2 çorba kaşığı tereyağı
3 adet kiraz domates
2 dilim rendelenmiş kaşar peyniri
Yarım limonun suyu
Tuz
karabiber
3 adet Patates Kroket
2 çorba kaşığı Mısır
Krep için:
100 gram ( 1 su bardağından biraz az) buğday unu
250 gram süt
1 adet yumurta
1 kahve fincanı sıvıyağ
Tuz
tozşeker
tereyağı
Pembe sos için:
1 kahve fincanı buğday unu
4 kahve fincanı süt
1 adet yumurta
2 çorba kaşığı rendelenmiş kaşar peyniri
2 çorba kaşığı ince kıyılmış kırmızı lahana
Yarım kahve fincanı tereyağı
Tuz
tozşeker
YAPILIŞI
Bir tavada tereyağını eritin. Mezgiti kesme şeker büyüklüğünde doğrayarak, karidesi ise bütün olarak atıp, 4-5 dakika soteleyin. Daha sonra ince kıydığınız maydanozu, rendelenmiş domatesi, dövülmüş sarımsağı, kestaneleri, tuz ve karabiberi ekleyip, 2-3 dakika daha pişirin. En son ton balığını ekleyip, ocağı kapatın. Krep için, bir kapta unu, sütü, yumurtayı, sıvı yağı, tuz ve şekeri iyice çırpın. Çok az tereyağı koyduğunuz bir tavaya krep hamuru döküp, arkalı önlü pişirin. Pembe sos için, tereyağını eritin. Unu katın ve 1-2 dakika kavurun. Daha sonra sütü ilave edin. Ardından yumurtayı, kaşar peynirini, kırmızı lahanayı, tuzu ve şekeri ekleyip, birkaç dakika daha karıştırın ve ateşten alın. Önceden hazırladığınız yemeğe limon suyunu ve rendelenmiş kaşarı ekleyip, krebin içine koyun ve silindir şeklinde sarın. Üzerine pembe sosu dökün. En üste kiraz domatesleri dizin ve orta dereceli fırında 10 dakika pişirin. Servis tabağına alıp, mısır, patates kroket, limon dilimi ve kırmızı gül yaprakları ile birlikte servis yapın.