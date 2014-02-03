Kestaneli Pembe Derya Sarması

Bir tavada tereyağını eritin. Mezgiti kesme şeker büyüklüğünde doğrayarak, karidesi ise bütün olarak atıp, 4-5 dakika soteleyin. Daha sonra ince kıydığınız maydanozu, rendelenmiş domatesi, dövülmüş sarımsağı, kestaneleri, tuz ve karabiberi ekleyip, 2-3 dakika daha pişirin. En son ton balığını ekleyip, ocağı kapatın. Krep için, bir kapta unu, sütü, yumurtayı, sıvı yağı, tuz ve şekeri iyice çırpın. Çok az tereyağı koyduğunuz bir tavaya krep hamuru döküp, arkalı önlü pişirin. Pembe sos için, tereyağını eritin. Unu katın ve 1-2 dakika kavurun. Daha sonra sütü ilave edin. Ardından yumurtayı, kaşar peynirini, kırmızı lahanayı, tuzu ve şekeri ekleyip, birkaç dakika daha karıştırın ve ateşten alın. Önceden hazırladığınız yemeğe limon suyunu ve rendelenmiş kaşarı ekleyip, krebin içine koyun ve silindir şeklinde sarın. Üzerine pembe sosu dökün. En üste kiraz domatesleri dizin ve orta dereceli fırında 10 dakika pişirin. Servis tabağına alıp, mısır, patates kroket, limon dilimi ve kırmızı gül yaprakları ile birlikte servis yapın.