Sofra Tarifi
MALZEMELER
4 adet yosun yaprağı
2 avuç pirinç
2 çay kaşığı susam yağı
2 adet haşlanmış sosis
1'er adet turp ve havuç
Yarım çay bardağı sıvı yağı
2 adet salatalık
1 çay kaşığı tuz
Üzeri için: Susam
YAPILIŞI
Pirincin suyu berraklaşa kadar yıkayın. 20 dakika soğuk suda dinlendirip, bir buçuk su bardağı su ekleyip,
önce harlı ateşte, sonra kısık ateşte diri kalacak şekilde haşlayın. Suyunu çeken pirince susam yağı ve tuz ekleyip tahta kaşıkla harmanlayın. Sosis, turp, havuç ve salatalığı ince uzun dilimleyip tek tek sıvı yağda soteleyin. Bir adet yosunu bambunun üzerine yerleştirin. Pirincin yarısının yayın. Ortasına sosis, turp,
havuç ve salatalık koyun. Bambunun bir kenarından tutup diğer kenarı ile birleştirerek, yosunu rulo yapın. Kalan malzemeye de aynı işlemi uygulayın. Dilimleyip servis yapın.
PÜF NOKTASI
Not: Sushi’ye benzerliğiyle tanınan, ancak malzemelerin çiğ olmaması sebebiyle sushi’den ayrılan Kimbap, daha sağlıklı ve farklıdır.