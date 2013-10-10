önce harlı ateşte, sonra kısık ateşte diri kalacak şekilde haşlayın. Suyunu çeken pirince susam yağı ve tuz ekleyip tahta kaşıkla harmanlayın. Sosis, turp, havuç ve salatalığı ince uzun dilimleyip tek tek sıvı yağda soteleyin. Bir adet yosunu bambunun üzerine yerleştirin. Pirincin yarısının yayın. Ortasına sosis, turp,

havuç ve salatalık koyun. Bambunun bir kenarından tutup diğer kenarı ile birleştirerek, yosunu rulo yapın. Kalan malzemeye de aynı işlemi uygulayın. Dilimleyip servis yapın.

Pirincin suyu berraklaşa kadar yıkayın. 20 dakika soğuk suda dinlendirip, bir buçuk su bardağı su ekleyip,