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Kiremitte Hamsi

Kiremitte Hamsi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 kg hamsi

1 adet soğan

2 adet kırmızı biber

2 adet sivri biber

2-3 dilim limon

6-8 adet arpacık soğan

1 tatlı kaşığı kekik

1 çorba kaşığı tereyağı

1 çay bardağı su

Tuz

Pul biber

YAPILIŞI

Hamsiyi ayıklayıp, yıkayın ve süzgece alın. Piyazlık doğranmış soğanı kiremit güvecin dibine yayın ve üzerine hamsileri kuyrukları ortaya gelecek şekilde yan yana dizin. Dilimlenmiş biber, limon ve arpacık soğan yerleştirin. Kekik, tuz ve pul biber serpip, tereyağı koyun. En son suyunu ekleyin ve üzerini alüminyum folyo ile kapatın. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 10 dakika pişirin. Folyoyu üzerinden alıp, 2 dakika daha pişirdikten sonra sıcak olarak servis yapın.
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