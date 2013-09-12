Kiremitte Kalkan

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 kg kalkan
3 adet mantar
Yarım demet pazı
1 adet soğan
1 diş sarımsak
2 dilim limon
2 adet defne yaprağı
Yarım çay bardağı sıvı yağ
Tuz, karabiber
Üzeri için: Yarım çay bardağı rendelenmiş
kaşar peyniri
YAPILIŞI
Mantarları, pazı, soğan ve sarımsağı dilediğiniz gibi dilimleyin. Sıvı yağı bir tavaya alıp, kalkan hariç,
tüm malzemeyi 4 dakika soteleyin. Malzemeleri kiremit kaba aktarıp yayın. Üzerine balıkları dizip, 2 çay
bardağı su ilave edin. Rendelenmiş kaşarı serpip 250 derece fırında 10-12 dakika pişirin. Servis yapın.