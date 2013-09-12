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Kiremitte Kalkan

Kiremitte Kalkan
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 kg kalkan

3 adet mantar

Yarım demet pazı

1 adet soğan

1 diş sarımsak

2 dilim limon

2 adet defne yaprağı

Yarım çay bardağı sıvı yağ

Tuz, karabiber

Üzeri için: Yarım çay bardağı rendelenmiş

kaşar peyniri

YAPILIŞI

Mantarları, pazı, soğan ve sarımsağı dilediğiniz gibi dilimleyin. Sıvı yağı bir tavaya alıp, kalkan hariç,
tüm malzemeyi 4 dakika soteleyin. Malzemeleri kiremit kaba aktarıp yayın. Üzerine balıkları dizip, 2 çay
bardağı su ilave edin. Rendelenmiş kaşarı serpip 250 derece fırında 10-12 dakika pişirin. Servis yapın.
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