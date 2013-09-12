Kiremitte Kalkan

Mantarları, pazı, soğan ve sarımsağı dilediğiniz gibi dilimleyin. Sıvı yağı bir tavaya alıp, kalkan hariç,

tüm malzemeyi 4 dakika soteleyin. Malzemeleri kiremit kaba aktarıp yayın. Üzerine balıkları dizip, 2 çay

bardağı su ilave edin. Rendelenmiş kaşarı serpip 250 derece fırında 10-12 dakika pişirin. Servis yapın.