Kiremitte Levrek

Levreği ayıkladıktan sonra kiremite yerleştirin. Bir kap içinde süt, soya sosu ve salçayı karıştırın. Kabuğu soyulmuş ve küp şeklinde doğranmış domates, sivri biber ve mantarları katın. Kekik, nane ve tuz ilave ettikten sonra bu karışımı balığın üzerine boşaltın. Defne yapraklarını ve tereyağını yerleştirdikten sonra önceden ısıtılmış 280 derecelik fırında 15-20 dakika pişirin. Fırından çıkarıp üzerine kaşar peyniri serptikten sonra tekrar fırına verin. Kaşar peyniri eridikten sonra fırından çıkarıp sıcak olarak servis yapın.