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Sofra / Deniz Ürünleri / Kiremitte Levrek

Kiremitte Levrek

Kiremitte Levrek
  • 3 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 adet büyük boy deniz levreği

1 çorba kaşığı süt

1 çay kaşığı soya sosu

1 çay kaşığı salça

2 adet domates

2 adet sivri biber

5 adet mantar

Kekik

Nane

3 adet defne yaprağı

1 çorba kaşığı tereyağı



Üzerine:

1 çay bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

YAPILIŞI

Levreği ayıkladıktan sonra kiremite yerleştirin. Bir kap içinde süt, soya sosu ve salçayı karıştırın. Kabuğu soyulmuş ve küp şeklinde doğranmış domates, sivri biber ve mantarları katın. Kekik, nane ve tuz ilave ettikten sonra bu karışımı balığın üzerine boşaltın. Defne yapraklarını ve tereyağını yerleştirdikten sonra önceden ısıtılmış 280 derecelik fırında 15-20 dakika pişirin. Fırından çıkarıp üzerine kaşar peyniri serptikten sonra tekrar fırına verin. Kaşar peyniri eridikten sonra fırından çıkarıp sıcak olarak servis yapın.
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