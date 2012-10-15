Kiremitte Palamut

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Palamutları ayıklayın ve filetolarını çıkarın. Orta büyüklükte bir güvece yerleştirin. Yarım ay şeklinde doğranmış soğanı tereyağında pembeleşene kadar kavurun. Sarımsak, kabukları soyulmuş ve küp doğranmış domates ile defne yaprağını ekleyip, kavurmaya devam edin. Kıyılmış maydanoz, tuz ve karabiber katıp, 1-2 dakika daha kavurduktan sonra güveçteki balığın üzerine gezdirin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 15-20 dakika pişirin ve sıcak olarak servis yapın.