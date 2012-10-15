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Sofra / Deniz Ürünleri / Kiremitte Palamut

Kiremitte Palamut

Kiremitte Palamut
  • 2 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 adet palamut, 2 adet soğan

1 çorba kaşığı tereyağı

1-2 diş sarımsak

2 adet domates

1-2 adet defne yaprağı

Yarım demet maydanoz

Tuz, karabiber

YAPILIŞI

Palamutları ayıklayın ve filetolarını çıkarın. Orta büyüklükte bir güvece yerleştirin. Yarım ay şeklinde doğranmış soğanı tereyağında pembeleşene kadar kavurun. Sarımsak, kabukları soyulmuş ve küp doğranmış domates ile defne yaprağını ekleyip, kavurmaya devam edin. Kıyılmış maydanoz, tuz ve karabiber katıp, 1-2 dakika daha kavurduktan sonra güveçteki balığın üzerine gezdirin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 15-20 dakika pişirin ve sıcak olarak servis yapın.
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