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Sofra / Deniz Ürünleri / Kiremitte Palamut

Kiremitte Palamut

Kiremitte Palamut
  • 2 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 adet patates

1 adet iri boy palamut

1 su bardağı haşlanmış mantar

1 adet soğan

2'şer adet domates ve sivri biber

1 tatlı kaşığı tuz

3 çorba kaşığı sıvı yağ

YAPILIŞI

Patatesin kabuğunu soyup yuvarlak dilimleyin ve güvecin tabanına dizin. Yuvarlak dilimlenmiş balığı da patates dilimlerinin üzerine dizin. Mantarları da boşluklara yerleştirin. Kabukları soyulup, yuvarlak doğranmış soğan ve domatesleri en üste dizin. Son olarak iri doğranmış biberleri koyun ve tuzunu ayarlayın. Üzerine sıvı yağı gezdirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 40 dakika pişirin. Sıcak servis yapın.
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