Kiremitte Palamut

Patatesin kabuğunu soyup yuvarlak dilimleyin ve güvecin tabanına dizin. Yuvarlak dilimlenmiş balığı da patates dilimlerinin üzerine dizin. Mantarları da boşluklara yerleştirin. Kabukları soyulup, yuvarlak doğranmış soğan ve domatesleri en üste dizin. Son olarak iri doğranmış biberleri koyun ve tuzunu ayarlayın. Üzerine sıvı yağı gezdirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 40 dakika pişirin. Sıcak servis yapın.