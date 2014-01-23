Kiremitte Palamut

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Tavaya tereyağı ve yemeklik doğranmış soğanı koyup karıştırın. Üzerine ince kıyılmış sivri biber ve mantarları, karabiber, pul biber, kekik ve soya sosunu ilave edip, soğanlar pembeleşene kadar kavurun. Yağlanmış kiremitin ya da toprak kabın üzerine, pişirdiğiniz malzemeyi yayın. Üzerine dört eşit parçaya bölünmüş filetoları yerleştirin. Filetoların üzerine de ince kıyılmış sarımsak ve soyalı karışımı gezdirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 15 dakika pişirin. Sıcak olarak servis yapın.