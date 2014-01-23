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Kiremitte Palamut

Kiremitte Palamut
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 adet palamut

1 çorba kaşığı tereyağı

1 adet soğan

2 adet sivri biber

4 adet mantar

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı kekik

1 çorba kaşığı soya sosu

Üzeri için:

1 diş sarımsak

1 çorba kaşığı soya sosu

YAPILIŞI

Tavaya tereyağı ve yemeklik doğranmış soğanı koyup karıştırın. Üzerine ince kıyılmış sivri biber ve mantarları, karabiber, pul biber, kekik ve soya sosunu ilave edip, soğanlar pembeleşene kadar kavurun. Yağlanmış kiremitin ya da toprak kabın üzerine, pişirdiğiniz malzemeyi yayın. Üzerine dört eşit parçaya bölünmüş filetoları yerleştirin. Filetoların üzerine de ince kıyılmış sarımsak ve soyalı karışımı gezdirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 15 dakika pişirin. Sıcak olarak servis yapın.
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