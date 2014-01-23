Kiremitte Palamut

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 adet palamut
1 çorba kaşığı tereyağı
1 adet soğan
2 adet sivri biber
4 adet mantar
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı pul biber
1 çay kaşığı kekik
1 çorba kaşığı soya sosu
Üzeri için:
1 diş sarımsak
1 çorba kaşığı soya sosu
YAPILIŞI
Tavaya tereyağı ve yemeklik doğranmış soğanı koyup karıştırın. Üzerine ince kıyılmış sivri biber ve mantarları, karabiber, pul biber, kekik ve soya sosunu ilave edip, soğanlar pembeleşene kadar kavurun. Yağlanmış kiremitin ya da toprak kabın üzerine, pişirdiğiniz malzemeyi yayın. Üzerine dört eşit parçaya bölünmüş filetoları yerleştirin. Filetoların üzerine de ince kıyılmış sarımsak ve soyalı karışımı gezdirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 15 dakika pişirin. Sıcak olarak servis yapın.