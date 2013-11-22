Kiremitte Patatesli Levrek

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Temizlenmiş balığın sırt kısmı ile süzgeçlerini alın. İçine defne yaprağı ve sarımsak koyun. Orta büyüklükte bir güveç kabının ortasına balığı yerleştirin. Kabuğu soyulmuş ve ince dilimlenmiş patatesi balığın her iki tarafına yerleştirin. Kabuğu soyulup dörde bölünmüş soğan, dilimlenmiş domates, doğranmış sivri biber ve ortadan ikiye kesilmiş mantarı da ekleyin. Sos için bir kapta sıvı yağ, limon suyu, tane karabiber ve tuzu karıştırıp, yemeğin üzerine gezdirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 1 saat pişirin. Sıcak olarak servis yapın.