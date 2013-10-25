Kiremitte Sardalya

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Öncelikle balıkların kafalarını gövdelerinden ayırıp, içlerini temizleyin. Üstündeki pulları da elinizle temizledikten sonra yıkayın ve süzgece alın. Piyazlık doğranmış soğanı orta boy bir güvecin dibine yayın ve üzerine balığı dizin. Kabukları soyulup, kıyılmış domates, sivri biber ve mantarı derin bir kapta karıştırıp, balığın üzerine yayın. Sos için köri, domates suyu ve zeytinyağını bir tavaya alıp, kaynatın. Hazırladığınız sosu karışımın üzerine boşaltın ve en üste de rendelenmiş kaşar peyniri serpin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında peynir eriyene kadar pişirin ve sıcak olarak servis yapın.