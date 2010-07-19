Kiremitte Çingene Palamudu

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 adet çingene palamudu
1 adet soğan
4-5 adet ince doğranmış mantar
7'şer dal dereotu ve maydanoz
2 diş sarımsak
2 adet sivri biber
1 adet kırmızı biber
1 çorba kaşığı domates suyu
YAPILIŞI
Ayıklanmış ve yıkanmış çingene palamudunu, ortadan ikiye kesin. Kiremidin içine piyazlık doğranmış soğan, mantar, ince kıyılmış dereotu, maydanoz, sarımsak, sivri biber ve kırmızı biberi gelişigüzel yayın. Üzerine balığı yerleştirip 1 çorba kaşığı domates suyunu gezdirin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 15 dakika pişirin.