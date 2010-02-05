Kiremitte Mezgit

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 adet mezgit
1 adet soğan
2 diş sarımsak
3 adet pazı yaprağı
1 adet domates
10 adet konserve mantar
1 çorba kaşığı tereyağı
1 çorba kaşığı rendelenmiş kaşar peyniri
1 tatlı kaşığı soya sosu
Tuz, karabiber
Pul biber, kekik
YAPILIŞI
Soğan, sarımsak, pazı yaprağı, domates ve mantarı incecik kıyın. Tereyağını bir tavaya alın ve eritin. Sebzeleri ekleyip 1-2 dakika kavurun. Kavurduğunuz sebzeleri orta boy bir güveç kabının içine alın. Üzerine ayıklanmış ve kılçığı çıkarılmış mezgiti yerleştirin. Rendelenmiş kaşar peynirini serpin. Tuz, karabiber, pul biber ve kekiği ekleyip, soya sosunu gezdirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 15-20 dakika pişirdikten sonra sıcak olarak servis yapın.