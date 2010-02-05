Kiremitte Mezgit

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Soğan, sarımsak, pazı yaprağı, domates ve mantarı incecik kıyın. Tereyağını bir tavaya alın ve eritin. Sebzeleri ekleyip 1-2 dakika kavurun. Kavurduğunuz sebzeleri orta boy bir güveç kabının içine alın. Üzerine ayıklanmış ve kılçığı çıkarılmış mezgiti yerleştirin. Rendelenmiş kaşar peynirini serpin. Tuz, karabiber, pul biber ve kekiği ekleyip, soya sosunu gezdirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 15-20 dakika pişirdikten sonra sıcak olarak servis yapın.