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Sofra / Deniz Ürünleri / Kırlangıç Buğulama

Kırlangıç Buğulama

Kırlangıç Buğulama
  • 2 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 adet temizlenmiş ve filetosu çıkarılmış küçük boy kırlangıç

50 gram tereyağı

Yarım soğan

Yarım sarımsak

1 adet domates

100 gram mantar

1 adet sivri biber

1 çorba kaşığı krema

1 adet kesme şeker

Tuz

1 çay bardağı rendelenmiş kaşar peyniri



Balık suyu için:

1 adet kırlangıcın başı, kuyruğu ve kılçığı

1 adet soğan

4-5 adet kereviz yaprağı l Tuz

YAPILIŞI

Tereyağını tavaya alıp eritin. Küp doğranmış soğan, kıyılmış sarımsak, rendelenmiş domates, doğranmış mantar ve kıyılmış sivri biberi ekleyip 10 dakika soteleyin. Yarım su bardağı balık suyu için balık parçaları, soğan, kereviz yaprağı, tuz ve yeteri kadar suyu kaynatıp, suyunu süzün. Balık suyu, kırlangıç, krema, kesme şeker ve tuzu tavaya ekleyip, 10 dakika pişirin. Karışımı fırına dayanıklı bir kaba alın. Üzerine kaşar peyniri serpiştirin. Önceden ısıtılmış 175 derece fırında 30 dakika pişirin. Kıyılmış maydanoz ve domatesle süsleyip, sıcak olarak servis yapın.
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