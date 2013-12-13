Kırlangıç Çorbası

Balığın filetosunu çıkarın. Kılçığını suyla birlikte 20 dakika kaynamaya bırakın. Diğer taraftan bir tencerede ince kıyılmış soğanı tereyağında kavurun. İçine küp doğranmış havuç, patates, kereviz, mantar, sarımsak ekleyip kavurmaya devam edin. Unu ilave ettikten sonra 2 dakika daha kavurun. Kaynayan suyun içinden, kılçığı çıkarıp suyu sebzelerin üzerine dökün ve kremayı ekleyin. Karabiber ve tuz ilave edip karıştırın. Kaynamaya başladıktan sonra ocağın altını kapatın. Üzerine pul biber ve ince kıyılmış maydanoz serpin. Sıcak olarak servis yapın.