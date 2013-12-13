Kırlangıç Çorbası

Sofra Tarifi
MALZEMELER
400 gram kırlangıç
5 su bardağı su
1 adet soğan
2 çorba kaşığı tereyağı
1 adet havuç
1 adet patates
1 adet kereviz
4-5 adet mantar
2 diş kıyılmış sarımsak
1 çorba kaşığı un
2 çorba kaşığı krema
1 çay kaşığı dövülmüş tane karabiber
Tuz
Üzerine:
Pul biber
Maydanoz
YAPILIŞI
Balığın filetosunu çıkarın. Kılçığını suyla birlikte 20 dakika kaynamaya bırakın. Diğer taraftan bir tencerede ince kıyılmış soğanı tereyağında kavurun. İçine küp doğranmış havuç, patates, kereviz, mantar, sarımsak ekleyip kavurmaya devam edin. Unu ilave ettikten sonra 2 dakika daha kavurun. Kaynayan suyun içinden, kılçığı çıkarıp suyu sebzelerin üzerine dökün ve kremayı ekleyin. Karabiber ve tuz ilave edip karıştırın. Kaynamaya başladıktan sonra ocağın altını kapatın. Üzerine pul biber ve ince kıyılmış maydanoz serpin. Sıcak olarak servis yapın.