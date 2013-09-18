Kırlangıç Külbastı

Bir tavada krema, ince kıyılmış sarımsak ve kapariyi kaynatın. Kabuğu soyulmuş patatesi jülyen doğrayıp sıvı yağda kızartın. Kızarmış patatesi güveç kabına alın. Kırlangıç filetoyu ızgara yapın ve patatesin üzerine yerleştirin. Kaparili sosu balığın üzerine yayın. İkiye bölünmüş kiraz domates ve sivri biberleri yerleştirip önceden ısıtılmış 200 derece fırında 5 dakika pişirin. Üzerine pul biber ve kekik serpip sıcak olarak servis yapın.