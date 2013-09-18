DETAYLI ARA
Sofra / Deniz Ürünleri / Kırlangıç Külbastı

Kırlangıç Külbastı

Kırlangıç Külbastı
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

200 gram kırlangıç fileto

4 çorba kaşığı krema

2 diş sarımsak

1 çay kaşığı kapari

1 adet orta boy patates

5 adet kiraz domates

2 adet sivri biber



Kızartmak için: Sıvı yağ



Üzerine: Kekik, pul biber

YAPILIŞI

Bir tavada krema, ince kıyılmış sarımsak ve kapariyi kaynatın. Kabuğu soyulmuş patatesi jülyen doğrayıp sıvı yağda kızartın. Kızarmış patatesi güveç kabına alın. Kırlangıç filetoyu ızgara yapın ve patatesin üzerine yerleştirin. Kaparili sosu balığın üzerine yayın. İkiye bölünmüş kiraz domates ve sivri biberleri yerleştirip önceden ısıtılmış 200 derece fırında 5 dakika pişirin. Üzerine pul biber ve kekik serpip sıcak olarak servis yapın.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Yarı Kurutulmuş Domates İle Fırında Levrek Fileto
Yarı Kurutulmuş Domates İle Fırında Levrek Fileto
Tahin Soslu Levrek
Tahin Soslu Levrek
Hamsi Çıtırdatma
Hamsi Çıtırdatma
Hamsili Pilav
Hamsili Pilav
Karidesli Domates Soslu Makarna
Karidesli Domates Soslu Makarna
Çıtır Mezgitli Dürüm
Çıtır Mezgitli Dürüm
Fırında Sebzeli Somon Fileto
Fırında Sebzeli Somon Fileto
Tuzda Balık
Tuzda Balık

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN