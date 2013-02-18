DETAYLI ARA
Sofra / Deniz Ürünleri / Kırmızı Biberli Çinekop

Kırmızı Biberli Çinekop

Kırmızı Biberli Çinekop
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

8 adet çinekop

8 adet kırmızı biber

2 çorba kaşığı sirke

1 diş sarımsak

1 çorba kaşığı zeytinyağı

2 adet sivri biber

2 dal taze soğan

1 çay bardağı rendelenmiş kaşar peyniri, kekik, kimyon, tuz

YAPILIŞI

Çinekopları ayıklayıp, kafa ve kuyruklarını kesin. Kılçıklarını çıkarın ve bir kenara alın. Kırmızı biberlerin çekirdeklerini çıkarıp bir tencereye alın. Üzerine sirke ve sarımsak ekleyin. Yumuşayana kadar haşlayıp süzdükten sonra kabuklarını soyun ve bir kenara alın. Balıkları ızgara yapın ve biberlerin içine yerleştirin. Zeytinyağını bir tavaya alıp, kıyılmış sivri biber ve taze soğan katıp, hafifçe kavurun. Rendelenmiş kaşar peyniri, kekik, kimyon ile tuzu ilave edip, şöyle bir çevirdikten sonra dolmaların içine paylaştırın. Buzdolabında 1 saat beklettikten sonra soğuk olarak servis yapın.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Yarı Kurutulmuş Domates İle Fırında Levrek Fileto
Yarı Kurutulmuş Domates İle Fırında Levrek Fileto
Tahin Soslu Levrek
Tahin Soslu Levrek
Hamsi Çıtırdatma
Hamsi Çıtırdatma
Hamsili Pilav
Hamsili Pilav
Karidesli Domates Soslu Makarna
Karidesli Domates Soslu Makarna
Çıtır Mezgitli Dürüm
Çıtır Mezgitli Dürüm
Fırında Sebzeli Somon Fileto
Fırında Sebzeli Somon Fileto
Tuzda Balık
Tuzda Balık

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN