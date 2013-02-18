Kırmızı Biberli Çinekop

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Çinekopları ayıklayıp, kafa ve kuyruklarını kesin. Kılçıklarını çıkarın ve bir kenara alın. Kırmızı biberlerin çekirdeklerini çıkarıp bir tencereye alın. Üzerine sirke ve sarımsak ekleyin. Yumuşayana kadar haşlayıp süzdükten sonra kabuklarını soyun ve bir kenara alın. Balıkları ızgara yapın ve biberlerin içine yerleştirin. Zeytinyağını bir tavaya alıp, kıyılmış sivri biber ve taze soğan katıp, hafifçe kavurun. Rendelenmiş kaşar peyniri, kekik, kimyon ile tuzu ilave edip, şöyle bir çevirdikten sonra dolmaların içine paylaştırın. Buzdolabında 1 saat beklettikten sonra soğuk olarak servis yapın.