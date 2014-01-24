Kırmızı havyarla Taze Patatesler

Taze patatesleri yıkayıp, kabuklarını soymadan haşlayın. Haşlanmış patateslerin küçük olanlarını tam ortadan, daha büyük olanlarını ise kenarından kesip, kesilmiş kısımları dışa bakacak şekilde tabağa yerleştirin. Boylarının birbirine uygun olmasına dikkat edin. Büyük olanları ayırın ve kullanmayın. Derin bir kabı buzdolabında soğutun ve içine kremayı boşaltıp, mikserlerle iyice sertleşene kadar 5-10 dakika çırpın. Küçük bir çay kaşığı ile, her yarım patatesin ortasına kremadan yerleştirin. Kremaların üzerine de çay kaşığının ucu ile kırmızı havyardan koyun. Dilerseniz üzerine ince kıyılmış taze soğan da ekleyebilirsiniz. Biberiye dalları ile süsleyerek, bekletmeden servis yapın.



