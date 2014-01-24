Kırmızı havyarla Taze Patatesler

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 kg küçük boy taze patates
100 gram kırmızı havyar (bu şekilde kutuyla satılıyor)
1 kutu krema
Süslemek için:
Birkaç dal biberiye
YAPILIŞI
Taze patatesleri yıkayıp, kabuklarını soymadan haşlayın. Haşlanmış patateslerin küçük olanlarını tam ortadan, daha büyük olanlarını ise kenarından kesip, kesilmiş kısımları dışa bakacak şekilde tabağa yerleştirin. Boylarının birbirine uygun olmasına dikkat edin. Büyük olanları ayırın ve kullanmayın. Derin bir kabı buzdolabında soğutun ve içine kremayı boşaltıp, mikserlerle iyice sertleşene kadar 5-10 dakika çırpın. Küçük bir çay kaşığı ile, her yarım patatesin ortasına kremadan yerleştirin. Kremaların üzerine de çay kaşığının ucu ile kırmızı havyardan koyun. Dilerseniz üzerine ince kıyılmış taze soğan da ekleyebilirsiniz. Biberiye dalları ile süsleyerek, bekletmeden servis yapın.