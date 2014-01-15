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Sofra / Deniz Ürünleri / Somon

Somon

Somon
  • 1 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

100 gram dilimlenmiş somon

1 adet soğan (rendelenmiş)

3 dal dereotu,

1 adet limon

Yarım su bardağı toz şeker



Waffle hamuru için:

Bir buçuk su bardağı un

1 su bardağı süt,

10 gram maya

Yarım su bardağı toz şeker

1 çorba kaşığı sıvı yağ

1 adet limonun rendelenmiş kabuğu,

2 adet yumurta

1 çorba kaşığı eritilmiş tereyağı

2 çorba kaşığı kaynatılıp koyulaşmış kırmızı şarap

YAPILIŞI

Somonları bir tepsiye alarak yaprak yaprak açın. Somonların üzerine soğan ve kıyılmış dereotunu serpin. Limon suyunu da somonların üzerine gezdirip buzdolabında 1 gün bekletin. Bir gün sonra suyunun süzülmesi için balıkları bir süzgece alın. Somonların suyu süzüldükten sonra yapışmaz yüzeyli tavada önlü arkalı kızartın. Waffle için, tüm malzemeyi geniş bir kapta çırpma teliyle iyice çırpın ve mayalanması için oda sıcaklığında 1 saat bekletin. Karışımı waffle ya da tost makinesinde pişirin ve ortadan ikiye keserek servis tabağına alın. Üzerlerine kızarmış somonları yerleştirerek servis yapın.

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