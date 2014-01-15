Somonları bir tepsiye alarak yaprak yaprak açın. Somonların üzerine soğan ve kıyılmış dereotunu serpin. Limon suyunu da somonların üzerine gezdirip buzdolabında 1 gün bekletin. Bir gün sonra suyunun süzülmesi için balıkları bir süzgece alın. Somonların suyu süzüldükten sonra yapışmaz yüzeyli tavada önlü arkalı kızartın. Waffle için, tüm malzemeyi geniş bir kapta çırpma teliyle iyice çırpın ve mayalanması için oda sıcaklığında 1 saat bekletin. Karışımı waffle ya da tost makinesinde pişirin ve ortadan ikiye keserek servis tabağına alın. Üzerlerine kızarmış somonları yerleştirerek servis yapın.