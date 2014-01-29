Kıtır Kabaklı Levrek, Damla Sakızlı Sos ile

Sofra Tarifi
MALZEMELER
Levrek için:
1 adet 500 gramlık levrek
1 adet kabak
100 gram ıspanak
5 dal taze fesleğen
Yarım domates
1 çay kaşığı kekik
2 çorba kaşığı sıvı yağ,
tuz
Sos için:
1/4 soğan
Yarım çay bardağı krema
2 çorba kaşığı beyaz şarap
1 adet damla sakızı
Yarım çay kaşığı toz vanilya
2 çorba kaşığı sıvıyağ yağı
YAPILIŞI
LEVREĞİ fileto haline getirip kılçıklarını ayırın. Hafifçe tuzlayın. Fesleğenleri ince kıyıp, sıvı yağ ile karıştırın. Levreği bu karışım ile marine edin. Kabağı halka şeklinde doğrayın. Kabak dilimlerini levreğin iç kısmına dizin. Tavada sıvı yağı kızdırın. Levreği arkalı önlü kızartın. Domatesin üzerine kekik serpip fırında 10 dakika pişirin. Ispanağı yıkayın ve levreği kızarttığınız tavada soteleyin. Sos için soğanı soyup ince doğrayın. Yağı kızdırın. Soğanı yağda kavurun. İçine 2 çorba kaşığı beyaz şarap ekleyin. Şarap çekince yarım çay bardağı krema, damla sakızı ve vanilyayı ekleyin. 5 dakika kaynatıp ocaktan alın. Blendırdan geçirin. Servis tabağının ortasına fırınlanmış domatesi yerleştirin. Üzerine ıspanak sote ve levreği yerleştirin. Üzerine sos gezdirip servis yapın.