Kıtır Kabaklı Levrek, Damla Sakızlı Sos ile

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

LEVREĞİ fileto haline getirip kılçıklarını ayırın. Hafifçe tuzlayın. Fesleğenleri ince kıyıp, sıvı yağ ile karıştırın. Levreği bu karışım ile marine edin. Kabağı halka şeklinde doğrayın. Kabak dilimlerini levreğin iç kısmına dizin. Tavada sıvı yağı kızdırın. Levreği arkalı önlü kızartın. Domatesin üzerine kekik serpip fırında 10 dakika pişirin. Ispanağı yıkayın ve levreği kızarttığınız tavada soteleyin. Sos için soğanı soyup ince doğrayın. Yağı kızdırın. Soğanı yağda kavurun. İçine 2 çorba kaşığı beyaz şarap ekleyin. Şarap çekince yarım çay bardağı krema, damla sakızı ve vanilyayı ekleyin. 5 dakika kaynatıp ocaktan alın. Blendırdan geçirin. Servis tabağının ortasına fırınlanmış domatesi yerleştirin. Üzerine ıspanak sote ve levreği yerleştirin. Üzerine sos gezdirip servis yapın.