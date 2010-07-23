Körili Midye Tava

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Öncelikle midye tava için bir kasede un, köri ve tuzu, ayrı bir kapta ise soda ve suyu karıştırın. Midyeleri önce unlu karışıma daha sonra sodalı suya batırın. Kızdırılmış sıvı yağda önlü arkalı kızartın. Kağıt havlu üzerinde fazla yağını aldıktan sonra servis tabağına koyun. Tarator sos için bayat ekmek içlerini 15 dakika soğuk suda bekletin. Suyunu sıktıktan sonra bir tabağa alın. İçine suyu dökerek karıştırın. Sırasıyla kapari, zeytinyağı, sirke, limon suyu, dövülmüş sarımsak ve tuzu ilave edin. Bütün malzemeyi iyice karıştırın. Körili midye tavayı tarator sosla birlikte sıcak olarak servis yapın.