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Körili Midye Tava

Körili Midye Tava
  • 2 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

10 adet iç midye

1 su bardağı un

Yarım çay kaşığı köri

1 su bardağı soda

1 çay bardağı su, tuz

Kızartmak için: Sıvı yağ

Kaparili tarator sos:

4 dilim bayat ekmek için

Yarım su bardağı su

1 çay kaşığı kapari

1 çay bardağı zeytinyağı

Yarım kahve fincanı sirke

Yarım limonun suyu

3 diş sarımsak, tuz

YAPILIŞI

Öncelikle midye tava için bir kasede un, köri ve tuzu, ayrı bir kapta ise soda ve suyu karıştırın. Midyeleri önce unlu karışıma daha sonra sodalı suya batırın. Kızdırılmış sıvı yağda önlü arkalı kızartın. Kağıt havlu üzerinde fazla yağını aldıktan sonra servis tabağına koyun. Tarator sos için bayat ekmek içlerini 15 dakika soğuk suda bekletin. Suyunu sıktıktan sonra bir tabağa alın. İçine suyu dökerek karıştırın. Sırasıyla kapari, zeytinyağı, sirke, limon suyu, dövülmüş sarımsak ve tuzu ilave edin. Bütün malzemeyi iyice karıştırın. Körili midye tavayı tarator sosla birlikte sıcak olarak servis yapın.
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