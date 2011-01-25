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Koruklu Kılıç Yahni

Koruklu Kılıç Yahni
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 salkım koruk

4 adet kılıç balığı filetosu

3 çorba kaşığı tereyağı

5 adet arpacık soğan

1 çorba kaşığı küp doğranmış

sarı biber

1 çorba kaşığı küp

doğranmış kırmızı biber

2 adet defne yaprağı

1 kahve kaşığı toz beyaz biber

Yarım limonun suyu

4 çorba kaşığı krema

Yarım su bardağı su

Tuz

YAPILIŞI

Tereyağını bir tavaya alın. Üzerine arpacık soğan ve renkli biberleri ilave edip 2-3 dakika sote edin. Defne yaprağı, toz beyaz biber ve limon suyu ilave edin. 1-2 dakika sonra krema ve suyu ekleyip 2 dakika daha pişirin. Diğer taraftan kılıç balığı filetosunu ızgarada ya da çok az zeytinyağı eklediğiniz yapışmaz yüzeyli tavada arkalı önlü kızartın. Daha sonra korukla birlikte kaynamakta olan sosun içine katın. 4-5 dakika ağır ateşte pişirip servis yapın.
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