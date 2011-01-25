Koruklu Kılıç Yahni

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Tereyağını bir tavaya alın. Üzerine arpacık soğan ve renkli biberleri ilave edip 2-3 dakika sote edin. Defne yaprağı, toz beyaz biber ve limon suyu ilave edin. 1-2 dakika sonra krema ve suyu ekleyip 2 dakika daha pişirin. Diğer taraftan kılıç balığı filetosunu ızgarada ya da çok az zeytinyağı eklediğiniz yapışmaz yüzeyli tavada arkalı önlü kızartın. Daha sonra korukla birlikte kaynamakta olan sosun içine katın. 4-5 dakika ağır ateşte pişirip servis yapın.