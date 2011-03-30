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Közlenmiş Kırmızı Biberli Sudak Köfte

Közlenmiş Kırmızı Biberli Sudak Köfte
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Salata için:

Yarım kg taze patates

1 adet limonun suyu

Tuz, tane karabiber

4 adet közlenmiş kırmızı biber

2 diş sarımsak

1 demet fesleğen

1 çorba kaşığı dolmalık fıstık

Yarım çay bardağı zeytinyağı

Köfte için:

350 gram sudak balığı filetosu

120 gram ıslatılmış kepekli tost ekmeği

1 çorba kaşığı kıyılmış maydanoz

2 dal kıyılmış dereotu

1 adet kıyılmış taze soğan

1 diş kıyılmış sarımsak

1 tatlı kaşığı kereviz tozu ya da tohumu

1 tatlı kaşığı toz kırmızıbiber

1 çay kaşığı zencefil, taze çekilmiş karabiber

Bir buçuk çay kaşığı tuz

4 adet yumurta

2 çorba kaşığı mayonez

Kızartmak için:

Zeytinyağı

YAPILIŞI

Haşladığınız patatesleri dilimleyerek, patatesler sıcakken limon suyunun yarısı, tuz ve karabiberle tatlandırın. Közlenmiş biberlerin kabuğunu soyarak dövülmüş sarımsak, kıyılmış fesleğen, kavrulmuş dolmalık fıstık, kalan limon suyu, bir miktar tuz, karabiber ve zeytinyağını püre haline gelene dek blenderden geçirin. Püreyi patates ile karıştırın. Fileto sudakları küçük parçalara kesin. Tüm malzemeyle karıştırarak köfte şeklini verin. Kızdırılmış zeytinyağında önlü arkalı kızartın. Servis tabağına püreli patates karışımını ve sudak köfteleri yerleştirin.

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PÜF NOKTASI

Sudak balığı: Az kılçıklı ve beyaz ete sahip olan sudak balığı, halk arasında “uzun levrek” ve “tatlısu levreği” olarak da bilinir. Irmak, göl ve ırmakların denize aktığı az tuzlu ve derin sularda yaşayan bu balık cinsinin ekonomik değeri yüksektir. Tavası, buğulaması ve haşlaması yapılır. Kurutulmuş, tütsülenmiş ve tuzlanmış olarak da sofralarda yerini alır
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