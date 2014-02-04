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Közlenmiş Patlıcan Yatağında Levrek Sote

Közlenmiş Patlıcan Yatağında Levrek Sote
  • 1 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 adet patlıcan

Yarım limonun suyu

1 adet levrek

1 diş sarımsak

1 adet domates

Yarım demet roka

1 kahve fincanı zeytinyağı

50 gram tereyağı

YAPILIŞI

Patlıcanı ızgarada közleyin. Pişince soyup limonlu suda bekletin. Levreğin filetosunu çıkartıp tava veya ızgarada pişirin. Patlıcanı limonlu sudan çıkarıp 3 parçaya bölün. Tereyağını bir tavada eritin. Patlıcanı tavaya alın. Üzerine küp doğranmış domatesi ve sarımsağı da ekleyerek 3 dakika soteleyin. Sos için yarım bağ rokayı yıkayın ve ayıklayın. Bir fincan zeytinyağı ve yarım limonun suyu ile birlikte mikserden çekip sıvı hale getirin. Servis tabağına önce patlıcanı alın. Üzerine levreği yerleştirip roka sosu balığın üzerine veya kenarlarına gelecek şekilde dökerek servis yapın.
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