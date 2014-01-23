Kremalı Bademli Tekir

Sofra Tarifi
MALZEMELER
2 çorba kaşığı zeytinyağı
1 çorba kaşığı dolmalık fıstık
1 çorba kaşığı kuş üzümü
1 çay kaşığı tane beyaz biber
tuz
1 çay kaşığı çiğ krema
9-10 dal maydanoz
Kızartmak için:
Sıvı yağ
YAPILIŞI
ZeytinyağIı yapışmaz yüzeyli tavaya alın. Dolmalık fıstıkları pembeleşene kadar kavurun. Kuş üzümlerini ve taze çekilmiş beyaz biberi ilave ederek 1-2 taşım kaynatın. Temizlenmiş ve yıkanmış tekirleri bu karışımda pişirin. Tuzunu ayarlayın. En son çiğ krema ve ince kıyılmış maydanozu katarak 1-2 dakika daha pişirin. Balıkları, patatesli pankekle beraber servis yapın.