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Sofra / Deniz Ürünleri / Kremalı Bademli Tekir

Kremalı Bademli Tekir

Kremalı Bademli Tekir
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 çorba kaşığı zeytinyağı

1 çorba kaşığı dolmalık fıstık

1 çorba kaşığı kuş üzümü

1 çay kaşığı tane beyaz biber

tuz

1 çay kaşığı çiğ krema

9-10 dal maydanoz

Kızartmak için:

Sıvı yağ

YAPILIŞI

ZeytinyağIı yapışmaz yüzeyli tavaya alın. Dolmalık fıstıkları pembeleşene kadar kavurun. Kuş üzümlerini ve taze çekilmiş beyaz biberi ilave ederek 1-2 taşım kaynatın. Temizlenmiş ve yıkanmış tekirleri bu karışımda pişirin. Tuzunu ayarlayın. En son çiğ krema ve ince kıyılmış maydanozu katarak 1-2 dakika daha pişirin. Balıkları, patatesli pankekle beraber servis yapın.
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