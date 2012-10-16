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Krepli Palamut Böreği

Krepli Palamut Böreği
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

İçi için: 1 adet küçük boy palamut

Yarım kg ıspanak yaprağı

1 çay bardağı rendelenmiş

kaşar peyniri, tuz, karabiber



Krep için: 2 su bardağı süt

2 adet yumurta

1 su bardağı un, bir tutam tuz

YAPILIŞI

Öncelikle iç harç için ayıklanmış ve yıkanmış palamudu haşlayın. Derisini soyup, kıydıktan sonra bir kaba alın. Ispanağı haşlayın ve suyunu süzün. Elinizle iyice sıktıktan sonra ince kıyıp, balığa katın. Kaşar peyniri, tuz ve karabiber ekledikten sonra tüm malzemeyi karıştırın. Diğer taraftan krep için derin bir kapta süt ve yumurtayı çırpın. Daha sonra un ve tuz ekleyip akıcı bir kıvam alıncaya kadar çırpmaya devam edin. Yapışmaz yüzeyli bir tavaya krep hamurundan bir kepçe dökün ve tavayı sağa sola sallayarak yayılmasını sağlayın. Krebi önlü arkalı pişirin. Krep hamuru bitene kadar işleme devam edin. Hazırladığınız palamutlu harcı kreplerin içine pay edin. Daha sonra krepleri 4 parmak genişliğinde sarıp, rulo haline getirin. Dilimleyip sıcak olarak servis yapın.
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