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Krepte Hamsi

Krepte Hamsi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Krep için:

3 adet yumurta

1 su bardağı un

Tuz

Yarım çay bardağı sıvı yağ



İç harç için:

250 gram hamsi

2 çorba kaşığı sıvı yağ

2 adet kırmızı biber

2 adet sivri biber

8 adet mantar

2 diş kıyılmış sarımsak

Tuz

Karabiber



Krema sos için:

1 kutu (200 ml) krema

1 adet üçgen krem peynir

1 adet et suyu tableti

YAPILIŞI

ÖNCELİKLE krep için derin bir kapta yumurta, un, sıvı yağ ve tuzu çırpın. Bu harçtan 1 kepçe alıp, yapışmaz yüzeyli bir tavaya dökün ve tavayı sağa sola sallayıp, dağılmasını sağlayın. Önlü arkalı kızartın ve krep harcı bitene kadar işleme devam edin. İç harç için hamsiyi ayıklayıp, kılçığını çıkarın ve yıkayıp, süzülmesi için süzgece alın. Sıvı yağı bir tavaya alıp içine kıyılmış kırmızı ile sivri biberi koyup, kavurun. Kıyılmış mantar, sarımsak, tuz ve karabiber ekledikten sonra kavurmaya devam edin. En son balığı katın ve 1-2 dakika daha kavurun. Kreplerin içine iç harcı pay edin ve kreplerin her birini 4 parmak genişliğinde sarıp, kiremit güvecin içine yerleştirin. Krema sos için krema, krem peynir ve et suyu tabletini tavaya alın. Kaynamaya başlayınca kreplerin üzerine gezdirin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin.
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