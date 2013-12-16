Krepte Kırlangıç

İç harcı hazırlamak için, tereyağını kızdırıp, piyazlık doğranmış soğan ve ince kıyılmış mantarı soteleyin. Üzerine dolmalık fıstık ve kuş üzümü ilave edin. Kabukları soyulmuş ve küp doğranmış domatesi de ekleyip sotelemeye devam edin. Kırlangıç filetoyu suda 10 dakika haşlayın ve bir kevgirle alarak soğanlı malzemenin içine katın. Hepsini 1-2 dakika daha soteledikten sonra tencereyi ocaktan alın. Üzerine ince kıyılmış maydanozu, dereotunu, dil peynirinin yarısını, tuz ve karabiberi ilave edip karıştırın. Krep için, derin bir kasede yumurta, süt, un ve sıvı yağı karıştırın. Hazırladığınız karışımdan bir kepçe alıp hafifçe yağladığınız yapışmaz yüzeyli bir tavaya dökün. Tavayı sağa sola sallayarak karışımın yayılmasını sağlayın. Krebi önlü arkalı kızartın. Karışım bitene kadar işleme devam edin. Kreplerin içine hazırladığınız balıklı iç harcı paylaştırın ve rulo şeklinde sarın. Üzerlerine kalan dil peynirini yerleştirip, sivri biber, kiraz domates ve brüksel lahanasıyla birlikte güveç kabına yerleştirin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 15 dakika pişirin. Sıcak olarak servis yapın.