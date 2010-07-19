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Krepte Çingene Palamudu

Krepte Çingene Palamudu
  • 5 Kişilik
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 adet çingene palamudu

3 su bardağı su

Krep için:

4 adet yumurta

1 su bardağı un

1 su bardağı süt

1 çorba kaşığı sıvı yağ

Üzeri için: 1 su bardağı

rendelenmiş kaşar peyniri

YAPILIŞI

Balıkları ayıklayıp yıkayın. Süzüldükten sonra filetolarına ayırın ve 10 dakika haşlayın. Suyunu süzdükten sonra bir kenara alın. Krep için bir kasede yumurta ve unu topak kalmayacak şekilde iyice çırpın. Süt ve sıvı yağı ilave edip çırpmaya devam edin. Hazırladığınız karışımdan yapışmaz yüzeyli bir tavaya bir kepçe koyun. Tavayı hafifçe sallayarak her tarafa dağılmasını sağlayın. Arkalı önlü pişirin. Karışım bitene kadar işleme devam edin. Servis tabağının içine aldığınız krebin ortasına haşlanmış balıktan koyup kenarları üst üste gelecek biçimde bohça şeklinde kapatın. Krep ve balık bitene kadar işleme devam edin. Hazırladığınız balıklı krepleri fırın tepsisine dizin. Üzerlerine rendelenmiş kaşar peynirini paylaştırın. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında kaşar peyniri eriyene kadar pişirin. Sıcak servis yapın.
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