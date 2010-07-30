Kum Midyeli Ve Karidesli Risotto

Sofra Tarifi
MALZEMELER
2 adet kum midyesi
2 adet midye
3 adet orta boy karides
150 gram risotto pirinci
1 adet küçük boy soğan
1 çorba kaşığı tereyağı
1 çorba kaşığı toz parmesan
YAPILIŞI
Midyeleri ve karidesi haşladıktan sonra bir kenara alın. Risotto pirincini ince kıyılmış soğan ile kavurun. Sonrasında pirince tereyağını ve haşlanmış deniz ürünlerini ekleyin. Piştikten sonra parmesan ile tatlandırın ve sıcak servis yapın.
PÜF NOKTASI
Risotto pirincini marketlerden temin edebilrsiniz. Risotto pirinci yerine baldo pirincide kullanabilirsiniz. Toz parmesan yerine eski kaşar da kullanabilirsiniz.