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Sofra / Deniz Ürünleri / Kum Midyeli Ve Karidesli Risotto

Kum Midyeli Ve Karidesli Risotto

Kum Midyeli Ve Karidesli Risotto
  • 1 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 adet kum midyesi

2 adet midye

3 adet orta boy karides

150 gram risotto pirinci

1 adet küçük boy soğan

1 çorba kaşığı tereyağı

1 çorba kaşığı toz parmesan

YAPILIŞI

Midyeleri ve karidesi haşladıktan sonra bir kenara alın. Risotto pirincini ince kıyılmış soğan ile kavurun. Sonrasında pirince tereyağını ve haşlanmış deniz ürünlerini ekleyin. Piştikten sonra parmesan ile tatlandırın ve sıcak servis yapın.

PÜF NOKTASI

Risotto pirincini marketlerden temin edebilrsiniz. Risotto pirinci yerine baldo pirincide kullanabilirsiniz. Toz parmesan yerine eski kaşar da kullanabilirsiniz.
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