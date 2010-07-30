Kum Midyeli Ve Karidesli Risotto

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Midyeleri ve karidesi haşladıktan sonra bir kenara alın. Risotto pirincini ince kıyılmış soğan ile kavurun. Sonrasında pirince tereyağını ve haşlanmış deniz ürünlerini ekleyin. Piştikten sonra parmesan ile tatlandırın ve sıcak servis yapın.