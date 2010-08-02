Kum Midyeli Spagetti

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Spagettiyi tuzlu suda 7-8 dakika haşlayın ve süzün. Diğer tarafta kabuklarının açılıp kumlarının temizlenmesi için midyeleri de 10 dakika haşlayıp bir kenara alın. Tavaya aldığınız zeytinyağında ince kıyılmış sarımsak ve midyeyi 2-3 dakika çevirin. İçine fesleğen, maydanoz, ve tuzu ilave edip 1-2 dakika daha çevirin. Spagettiyi bu sosun içine alıp 1-2 defa çevirdikten sonra servis tabağına alın. Üzerini kıyılmış maydanozla süsleyip sıcak olarak servis yapın.