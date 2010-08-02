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Sofra / Deniz Ürünleri / Kum Midyeli Spagetti

Kum Midyeli Spagetti

Kum Midyeli Spagetti
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 paket spagetti

4 su bardağı su

10-12 adet kum midyesi

2 çorba kaşığı zeytinyağı

2 diş sarımsak

4 dal taze ince kıyılmış taze fesleğen

5-6 dal ince kıyılmış maydanoz

tuz

Üzerine: Maydanoz

YAPILIŞI

Spagettiyi tuzlu suda 7-8 dakika haşlayın ve süzün. Diğer tarafta kabuklarının açılıp kumlarının temizlenmesi için midyeleri de 10 dakika haşlayıp bir kenara alın. Tavaya aldığınız zeytinyağında ince kıyılmış sarımsak ve midyeyi 2-3 dakika çevirin. İçine fesleğen, maydanoz, ve tuzu ilave edip 1-2 dakika daha çevirin. Spagettiyi bu sosun içine alıp 1-2 defa çevirdikten sonra servis tabağına alın. Üzerini kıyılmış maydanozla süsleyip sıcak olarak servis yapın.
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