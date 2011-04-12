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Kurutulmuş Domateste Balık Dolması

Kurutulmuş Domateste Balık Dolması
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
Sofra Tarifi

MALZEMELER

200 gram kurutulmuş domates

1 adet orta boy levrek

Yarım çay bardağı zeytinyağı

1 diş sarımsak

Arzuya göre baharat

Tuz

YAPILIŞI

Kurutulmuş domatesleri ılık suya koyup yumuşayana kadar bekletin. Levreği temizleyip iri parçalar halinde doğrayın. Zeytinyağını bir tavaya alıp, doğradığınız levreği 5 dakika sote edin. Ocaktan alıp ince kıyılmış sarımsak, arzunuza göre baharat ve tuz ekleyin. Domateslerin içine levrekli harçtan koyun. Açılmalarını önlemek için kürdanla tutturun. Soğuduktan sonra servis yapın.
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