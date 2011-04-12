Kurutulmuş Domateste Balık Dolması

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Kurutulmuş domatesleri ılık suya koyup yumuşayana kadar bekletin. Levreği temizleyip iri parçalar halinde doğrayın. Zeytinyağını bir tavaya alıp, doğradığınız levreği 5 dakika sote edin. Ocaktan alıp ince kıyılmış sarımsak, arzunuza göre baharat ve tuz ekleyin. Domateslerin içine levrekli harçtan koyun. Açılmalarını önlemek için kürdanla tutturun. Soğuduktan sonra servis yapın.