Kuşkonmazlı ve Somon Havyarlı Dülger Balığı

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Balık filetolarını zeytinyağı, tuz, karabiber ve kekik ile 1 saat marine edin. Kuşkonmaz saplarını kesin ve kabuğunu soyun. Hızlıca kaynayan suya batırıp çıkartın ve soğuk suya atın. Kağıt havlu ile hafifçe nemini alın. Zeytinyağı ile karıştırıp ızgarada pişirin. Filetoları da ızgarada pişirip servis tabağına alın. Yanına kuşkonmazları ekleyin. Tavada margarini eritip sarımsakları ve havyarın yarısını ilave edin. Kısık ateşte eriyene kadar pişirip tabağın üstüne gezdirin. Kalan havyarı da üzerine ekleyip servis yapın.