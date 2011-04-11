DETAYLI ARA
Sofra / Deniz Ürünleri / Kuşkonmazlı ve Somon Havyarlı Dülger Balığı

Kuşkonmazlı ve Somon Havyarlı Dülger Balığı

Kuşkonmazlı ve Somon Havyarlı Dülger Balığı
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

24 adet kuşkonmaz

4 adet Dülger balığı filetosu

5 çorba kaşığı zeytinyağı

4 çorba kaşığı tereyağı ya da margarin

3 diş doğranmış sarımsak

80 gram somon havyarı

Marine için: 2 çorba kaşığı taze kekik

5 çorba kaşığı zeytinyağı

Tuz, karabiber

YAPILIŞI

Balık filetolarını zeytinyağı, tuz, karabiber ve kekik ile 1 saat marine edin. Kuşkonmaz saplarını kesin ve kabuğunu soyun. Hızlıca kaynayan suya batırıp çıkartın ve soğuk suya atın. Kağıt havlu ile hafifçe nemini alın. Zeytinyağı ile karıştırıp ızgarada pişirin. Filetoları da ızgarada pişirip servis tabağına alın. Yanına kuşkonmazları ekleyin. Tavada margarini eritip sarımsakları ve havyarın yarısını ilave edin. Kısık ateşte eriyene kadar pişirip tabağın üstüne gezdirin. Kalan havyarı da üzerine ekleyip servis yapın.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Yarı Kurutulmuş Domates İle Fırında Levrek Fileto
Yarı Kurutulmuş Domates İle Fırında Levrek Fileto
Tahin Soslu Levrek
Tahin Soslu Levrek
Hamsi Çıtırdatma
Hamsi Çıtırdatma
Hamsili Pilav
Hamsili Pilav
Karidesli Domates Soslu Makarna
Karidesli Domates Soslu Makarna
Çıtır Mezgitli Dürüm
Çıtır Mezgitli Dürüm
Fırında Sebzeli Somon Fileto
Fırında Sebzeli Somon Fileto
Tuzda Balık
Tuzda Balık

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN