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Kuzu Filetosu Dilimleri

Kuzu Filetosu Dilimleri
  • 1 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

170 gram kuzu filetosu (Taze baharatlarla bir gece önceden marine edilmiş)

Tuz, karabiber

1 adet haşlanmış patates (ezilip, 2 adet kıyılmış cevizle tatlandırılmış)

2 adet haşlanmış taze fasulye

Yarım orta boy domates

Biberiye sos, 1 dal biberiye

Arzuya göre: Birkaç dal yeşillik

YAPILIŞI

Kuzu filetoyu, ızgarada pişirin. Patatesi, tuz ve karabiberle tatlandırıp, yuvarlak bir çembere koyup, servis tabağına çıkarın. Üzerine filetoyu koyun. Domatesin içini boşaltıp, dilimlenmiş fasulyeleri yerleştirin. Biberiye sos ve yeşillikler ile servis yapın. Biberiye sosun yapılışı: Bir fırın tepsisine birkaç kemik, havuç, soğan, kereviz ve pırasa koyun. Fırında iyice kavurun. Daha sonra tencereye alıp, 1-2 dakika kavurarak domates püresini ekleyin. Üzerini oldukça geçecek kadar su ilave edin. 2 saat kaynatarak, sosu çektirin. Daha sonra sosu süzdürüp, içine çok ince kıyılmış biberiye yapraklarını ilave edin. Yemekli düğünlerde, masa aksesuarlarından pastaya kadar pek çok ayrıntı düşünülür. Düğünün anlamına uygun olarak hazırlanmış resimdeki gibi yüzüklü kurabiyeler, sofrada hem şık duracak hem de konuklarınızın beğenisini kazanacaktır.
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