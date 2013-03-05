Levrek Böreği

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Balığı ayıklayıp, filetosunu çıkarın. Kuşbaşı şeklinde doğrayın ve bir kenara alın. Sıvı yağı yapışmaz yüzeyli bir tavaya alın. Jülyen doğranmış soğanı antepfıstığıyla birlikte hafifçe kavurun. Balığı ilave edin ve 2-3 dakika daha kavurmaya devam edin. Tuzunu ayarladıktan sonra soğuması için bir kenara alın. Yufkaları boydan boya, önce enlemesine daha sonra boylamasına kesin ve toplam 8 üçgen yufka elde edin. Bir parça yufkanın geniş kısmına balıklı iç harçtan koyun ve kenarları içe doğru kıvırıp, geniş rulo şeklinde sarın. Diğer yufkalar ve iç harç bitene kadar işleme devam edin. Kızdırılmış sıvı yağda kızartın ve sıcak servis yapın.